Srbiju očekuje vrhunac toplotnog talasa: Temperatura do 40 stepeni, od srede nagla promena vremena i oluje

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Srbiju očekuje vrhunac toplotnog talasa: Temperatura do 40 stepeni, od srede nagla promena vremena i oluje

U Srbiji je u sedam sati najtoplije u Kikindi, gde je izmereno 27 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici, gde je izmereno 14 stepeni, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu, Somboru i Novom Sadu je 26 stepeni, dok je u Valjevu, Negotinu i na Crnom vrhu izmereno 25 stepeni. Temperatura od 24 stepena izmerena je u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu i Velikom Gradištu, a u Sremskoj Mitrovici i Ćupriji izmerena su 23 stepena. U Loznici, Kraljevu i Kruševcu je 22 stepena, dok je u Vranju, Nišu i Smederevskoj Palanci 21 stepen. Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) je izdao upozorenje za područje Srbije na veoma visoke
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