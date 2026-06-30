Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji: Sombor i Zrenjanin u 16 časova najtopliji gradovi sa 40 stepeni, u Beogradu 35

Najtopliji gradovi u Srbiji su Sombor i Zrenjanin, gde je u 16 časova izmereno 40 stepeni Celzijusa, dok je u Beogradu temperatura vazduha dostigla 35. podeljak, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Kikindi i na Paliću izmereno je 39 stepeni, u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici,Ćuprij izmereno je 37 stepeni, dok je u Nišu temperatura u 16 časova pala na 28 stepeni. Najsvežije je na Kopaoniku, gde je temperatura u 16 časova bila 24 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Kako je najavio RHMZ, do kraja dana očekuje se veoma toplo i malo do umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ponegde intenzivnijim