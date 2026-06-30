Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji: Sombor u 15 časova najtopliji grad sa 40 stepeni, u Beogradu izmereno 39

Newsmax Balkans pre 20 minuta  |  Newsmax Balkans
Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji: Sombor u 15 časova najtopliji grad sa 40 stepeni, u Beogradu izmereno 39

Najtopliji grad u Srbiji je Sombor, gde je u 15 časova izmereno 40 stepeni Celzijusa, dok je u Beogradu temperatura vazduha dostigla 39. podeljak, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu izmereno je 39 stepeni, u Novom Sadu, Valjevu, Velikom Gradištu, Ćupriji i na Paliću 38, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je temperatura u 15 časova bila 24 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Temperatura od 37 stepeni izmerena je i u Valjevu i Kragujevcu. U Srbiji je u sedam sati najtoplije bilo u Kikindi, gde je izmereno 27 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici, gde je izmereno
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