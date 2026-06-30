Nakon veterinarske inspekcije hitno povučeno skoro šest tona mesa iz prodaje u Srbiji

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Nakon veterinarske inspekcije hitno povučeno skoro šest tona mesa iz prodaje u Srbiji

Veterinarska inspekcija sprovela je 215 kontrola u Tutinu, Novom Pazaru i Sjenici, nakon čega je iz prometa povučeno gotovo šest tona proizvoda, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, koje su se odnosile na nepostojanje sledljivosti u proizvodnji, prometu i skladištenju hrane, odnosno na nepostojanje deklaracija na proizvodima od mesa, iz prometa je povučeno ukupno 5.976 kilograma proizvoda, od čega je čak 5.868 kilograma zatečeno kod neregistrovanih subjekata, dok je 108 kilograma povučeno iz maloprodajnih objekata. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je da država neće
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