Poreska uprava: Frilenserima stižu reženja o poreskim obavezama za 2021.

Nova ekonomija pre 4 sati
Poreska uprava: Frilenserima stižu reženja o poreskim obavezama za 2021.

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da će frilenseri u narednim danima dobiti rešenja za plaćanje poreza na ostvareni prihod za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.

U narednim danima će poštom biti dostavljena rešenja za prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem. Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. avgusta 2026. godine, navedeno je u saopštenju. Utvrđene obaveze uplaćivaće se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je
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