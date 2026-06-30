Vučić najavio jednokratnu pomoć za penzionere i smanjenje troškova za lekove

Nova ekonomija pre 7 minuta
Vučić najavio jednokratnu pomoć za penzionere i smanjenje troškova za lekove
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da će najsiromašniji penzioneri do kraja septembra dobiti jednokratnu pomoć, najviše oni sa najnižom penzijom do 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara, kojih je 459.000. „Penzioneri sa penzijama između 31.092 dinara i 58.851 dinar dobiće 27.500 dinara, a takvih je 548.060“, rekao je Vučić predstavljajući Program mera za poboljšanje životnog standarada u Palati Srbija i precizirao da je paket ukupno vredan više od 600
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