Borović: Očekivao sam reakciju TOK-a, opet ćemo imati predmet u kome će Kokezu da zaštiti vrh vlasti

Advokat Borivoje Borović izjavio je za N1 da je očekivao reakciju Tužilaštva za organizovani kriminal nakon navoda KRIK-a da je Slaviša Kokeza angažovao kriminalce da zaprete i fizički napadnu Nemanju Vidića. Kako je ocenio, izostanak reakcije pokazuje da će Kokeza i u ovom slučaju biti zaštićen od vrha vlasti.

Slaviša Kokeza, bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i istaknuti član SNS-a, angažovao je kriminalce da zaprete i fizički napadnu proslavljenog fudbalera Nemanju Vidića, pokazuju poruke koje je 2020. godine razmenjivao na aplikaciji "skaj”, a do kojih je došao KRIK, prenosi N1. Advokat Borović ističe da je očekivao reakciju TOK-a. "Očekivao sam reakciju TOK-a, jer se radi o čoveku za kojeg je predsednik svojevremeno rekao da je oštetio ovu državu za više