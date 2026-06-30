Deo građana napustio sednicu Komisije za planove na kojoj se raspravlja o projektu "Novi Sad na vodi"

Deo građana napustio je sednicu Komisije za planove na kojoj se raspravlja o projektu "Novi Sad na vodi", jer je, kako je ocenio pisac Nebojša Milenković dok je napuštao salu: "Ovo farsa".

Kako je za N1 rekao aktivista Građanskog pokreta "Bravo" i odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miran Pogačar, a upitan kako bi opisao današnju atmosferu - "mnogo je bitnija činjenica da je ova Komisija koja ovde predsedava bez pravosnažnosti". "Odnosno, u odluci koju je Skupština donela ne piše tačan datum ili ne piše da od kad je doneta odluka - da odma stupa na snagu. Samim tim, to što juče na Skupštini nisu doneli pravilno odluku, takva odluka nema snagu",