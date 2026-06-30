Đoković na Vimbldonu jednom fotografijom gurnuo prst u oko Donaldu Trampu FOTO

Novak Đoković, srpski teniser, nakon pobede na Vimbldonu u prvom kolu nad Jibingom Vuom, proveo je vreme sa dve ikone svetskog džet seta, Bed Banijem i Dejvidom Bekamom.

Muzičar rodom sa Portorika i nekadašnji fudbaler Mančester junajteda ispratili su duel dvojice tenisera, nakon čega su se uputili ka svlačionici. Tamo su zabeležene zanimljive fotografije Đokovića sa Bekamom i Bed Banijem, koji su pozirali uz širok osmeh. Podsećamo, Bed Bani je postao jedan od najpopularnijih rep umetnika širom sveta nakon što je Donald Tramp oštro kritikovao odluku NFL-a da momku rođenom u Bajamonu u Portoriku 1994. godine ukaže čast da nastupi na