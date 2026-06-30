Gujaničić: Izvesnije je da će OFAK ponovo odložiti primenu sankcija NIS-u

Izvesnije je da će, zbog većinskog ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS), američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) ponovo odložiti primenu sankcija za rad te kompanije i za pregovore sa MOL-om o prodaji ruskog udela u toj firmi, rekao je danas Nenad Gujaničić iz brokerske kuće Momentum Securities.

On je za Betu rekao da je "101 put" odlagana odluka o primeni sankcija, pa da ne bi bilo čudno da se odloži i "102. put". "Čini se da se čeka kraj rata u Ukrajini, pa da geopolitička 'bujica' donese neko rešenje iz političkog dogovora Rusa i Amerikanaca", rekao je Gujaničić. Istakao je da na takvo rešenje upućuje i poslednja u nizu odluka o odlaganju primene sankcija prema ruskoj firmi Lukoil kojoj je dat novi rok za prodaju imovine do 25. jula. Dodao je da je