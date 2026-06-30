Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"

Nova pre 57 minuta
Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"

Slaviša Kokeza, bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i istaknuti član SNS-a, angažovao je kriminalce da zaprete i fizički napadnu proslavljenog fudbalera Nemanju Vidića, pokazuju poruke koje je 2020. godine razmenjivao na aplikaciji „skaj”, a do kojih je došao KRIK.

Poruke otkrivaju i tenzije između različitih struja u SNS-u: čelnik FSS-a bio je u sukobu sa predsednikovim bratom Andrejem jer, kako tvrdi, nije želeo da bude „njegov potrčko”, ali i to da se predsednik Vučić sastajao sa Zvezdinim huliganima. Na jednom od sastanaka je, kako se navodi u „skaj” prepiskama, predstavniku Delija Stevanu Sojiću pokazao njihove razgovore koje je prisluškivala policija, navodi KRIK. "Mene inače Andrej (Vučić) ne podnosi jer ga ja ne je*em
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