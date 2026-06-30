Milanović: Ne znam koga to Plenković misli da pošalje u Pariz, možda neke 'ćace' koje će mu Vučić pozajmiti?

Nova pre 1 sat
Milanović: Ne znam koga to Plenković misli da pošalje u Pariz, možda neke 'ćace' koje će mu Vučić pozajmiti?

Predsednik Hrvatske i vrhovni komandant hrvatskih oružanih snaga Zoran Milanović izjavio je danas da uprkos najavi premijera Andreja Plenkovića, hrvatska vojska neće učestvovati na vojnoj paradi u Parizu.

"Ja ne znam koga to Plenković misli da pošalje u Pariz, možda mažoretkinje? Koje poštujem, ali vojnici ne mogu da idu, ako ja to ne dopustim. Možda neke 'ćace' koje će mu (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić pozajmiti? Možda neke tipove koji će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage u zemlji i inostranstvu predstavlja vrhovni komandant, šta tu nije jasno", upitao je Milanović i dodao: "(Andrej) Plenković je dobio poziv, drži ga u
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