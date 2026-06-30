"Ovo je Vučićeva mafijaška Srbija, gde je Kokezin 'knjigovođa' Jovan Šurbatović da nam objasni šta nije dobro u srpskom fudbalu?"

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"Ovo je Vučićeva mafijaška Srbija, gde je Kokezin 'knjigovođa' Jovan Šurbatović da nam objasni šta nije dobro u srpskom…

Mirko Poledica, bivši fudbaler i predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost", reagovao je na otkrića "Krika" o napadu koji je Slaviša Kokeza, bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije, spremao na slavnog fudbalera Nemanju Vidića.

U tekstu " Krika" objavljeni su jezivi detalji raznih prepiski u kojima je navodno učestvovao Kokeza, koji je hteo da angažuje kriminalce da napadnu Vidića i fudbalere bliske njemu, u želji da ih zastraši i da Nemanju udalji od vodećih pozicija u FSS-u. Zbog ove teme se oglasio i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, a i sam Vidić je reagovao na pretnje koje se spominju u prepiskama, u koje je "Krik" imao uvid. Poledica je na društvenoj mreži X podelio objavu
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