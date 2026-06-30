Pakao u Venecueli: Desetine hiljada mogućih žrtava, građani sami kopaju po ruševinama i pitaju – "Gde je vojska?"

Razorni zemljotresi koji su u sredu pogodili Venecuelu izazvali su jednu od najtežih humanitarnih kriza u novijoj istoriji zemlje, ali i prvi veliki politički test za privremenu predsednicu Delsi Rodrigez. Dok broj poginulih raste i sada je došao do 1.700, a oko 50.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, početni šok i strah sve više prerastaju u bes građana, koji vlast optužuju za spor, neorganizovan i nedovoljan odgovor na katastrofu.

Najpogođenija su područja Karakasa, La Gvajre, Falkona i drugih delova zemlje, gde se porodice danima bore da dođu do informacija o nestalima. Ispred bolnica i mrtvačnica lepe se fotografije najmilijih, dok su gradske službe preopterećene. Privremena predsednica Delsi Rodrigez ubrzo nakon zemljotresa proglasila je vanredno stanje, izrazila saučešće porodicama žrtava i zatražila međunarodnu pomoć. Međutim, ono što je usledilo mnogi posmatrači opisuju kao