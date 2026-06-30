U Srbiji se i danas nastavlja toplotni talas, temperatura do 40 stepeni

U Srbiji danas preovladava pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne dnevne temperature od 36 do 40 stepeni Celzijusa.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna 36 do 40 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Najniža temperatura će biti od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38