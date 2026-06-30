U Srbiji se i danas nastavlja toplotni talas, temperatura do 40 stepeni

Nova pre 5 sati
U Srbiji se i danas nastavlja toplotni talas, temperatura do 40 stepeni

U Srbiji danas preovladava pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne dnevne temperature od 36 do 40 stepeni Celzijusa.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna 36 do 40 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severoistočni. Najniža temperatura će biti od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Još jedan vreo dan, živa u termometru će dostići 40. podeljak - ne zaboravite na dobro poznate savete lekara

Još jedan vreo dan, živa u termometru će dostići 40. podeljak - ne zaboravite na dobro poznate savete lekara

RTS pre 53 minuta
Vremenska prognoza za 30. jun: Pakleni kraj meseca, a konačno stiže i rashlađenje

Vremenska prognoza za 30. jun: Pakleni kraj meseca, a konačno stiže i rashlađenje

Mondo pre 1 sat
Danas vrhunac vrućina, biće ponovo do 40: Evo gde se i kada očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Danas vrhunac vrućina, biće ponovo do 40: Evo gde se i kada očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 30. jun: Umrla Borka Pavićević, Irak otvorio ogromna naftna polja stranim firmama...

Na današnji dan, 30. jun: Umrla Borka Pavićević, Irak otvorio ogromna naftna polja stranim firmama...

N1 Info pre 42 minuta
Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, temperatura do 40 stepeni

Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, temperatura do 40 stepeni

RTV pre 23 minuta
Kako novi Zakon o trgovačkim praksama menja industriju maloprodaje

Kako novi Zakon o trgovačkim praksama menja industriju maloprodaje

Bloomberg Adria pre 42 minuta
Kardiolozi srce i karotide posmatraju kao jedan sistem – evo i zašto

Kardiolozi srce i karotide posmatraju kao jedan sistem – evo i zašto

Blic pre 8 minuta
Deset razloga zašto je leto tako prokleto teško

Deset razloga zašto je leto tako prokleto teško

Velike priče pre 42 minuta