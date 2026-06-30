Opštinski odbor DS u Gornjem Milanovcu podneo kolektivnu ostavku

Ozon press pre 1 sat
Opštinski odbor DS u Gornjem Milanovcu podneo kolektivnu ostavku
GORNJI MILANOVAC – Opštinski odbor Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu saopštio je da je doneo odluku o kolektivnoj ostavci članova Odbora i tela koje je formirao za predstojeće izbore, navodeći da ne želi da učestvuje u izbornom procesu za koji smatra da nije demokratski. „Kao odgovorni ljudi i dugogodišnji, a mnogi i višedecenijski članovi Demokratske stranke, ne možemo učestvovati, niti dati legitimitet izborima za Opštinski odbor. Podnosimo ostavke na
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