Opštinski odbor DS u Gornjem Milanovcu podneo kolektivnu ostavku

GORNJI MILANOVAC – Opštinski odbor Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu saopštio je da je doneo odluku o kolektivnoj ostavci članova Odbora i tela koje je formirao za predstojeće izbore, navodeći da ne želi da učestvuje u izbornom procesu za koji smatra da nije demokratski. „Kao odgovorni ljudi i dugogodišnji, a mnogi i višedecenijski članovi Demokratske stranke, ne možemo učestvovati, niti dati legitimitet izborima za Opštinski odbor. Podnosimo ostavke na