Đuričin: Novi paket pomoći nije teret za budžet, ekonomija ima stabilan rast

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Đuričin: Novi paket pomoći nije teret za budžet, ekonomija ima stabilan rast

Paket mera od 584 miliona evra neće ugroziti fiskalna pravila Srbije

Profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin izjavio je danas da paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, koji se odnosi pre svega na socijalno najugroženije slojeve stanovništva i penzionere, neće predstavljati veliki teret za budžet, kao i da ne očekuje da će zbog toga biti narušena fiskalna pravila. „Radi se o meri poboljšanja standarda stanovništva koja prati anticipirane fiskalne prihode, koji opet idu iz rasta i proporcije raspodele, tako
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