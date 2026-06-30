U eksploziji u Monaku povređena tri člana ukrajinske porodice

Eksplozija se dogodila u trenutku kada su tri osobe koje su povređene ulazile u zgradu

MONAKO – U eksploziji koja se u ponedeljak uveče dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, duž granice sa Francuskom, povređena su tri člana iste ukrajinske porodice, prenosi Figaro. Eksplozija se dogodila neposredno pre 21 sata po lokalnom vremenu u Ulici prečasnog oca Luisa Frole u Monaku, a u njoj su teško povređena dva roditelja, starosti između 50 i 60 godina, od kojih je jedan ''mogući ukrajinski oligarh'', dok je dečak (13) u stabilnom stanju, navodi Figaro.