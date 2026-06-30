BIRODI: „Vučić vodi kampanju za neraspisane parlamentarne izbore van ustavnih nadležnosti“

BIRODI je u saopštenju naveo da je monitoring te organizacije pokazao da je Vučićevo obraćanje prenosila 21 televizija, među kojima su RTS, RTV, Pink, Prva, Kurir TV, Informer TV, Blic TV, K1, Tanjug TV, Euronews Srbija, kao i više lokalnih televizija.

Iz BIRODI-ja su istakli da, prema članu 112 Ustava Srbije, predsednik Republike nije nadležan za predstavljanje mera socijalne i ekonomske politike, uključujući jednokratnu pomoć građanima, povećanje penzija, subvencionisanje cena lekova i druge budžetske mere, već da su za to nadležni Vlada Srbije i resorna ministarstva. „Ovlašćenje da predstavlja Republiku Srbiju ne podrazumeva pravo predsednika Republike da vodi ekonomsku i socijalnu politiku, najavljuje mere iz