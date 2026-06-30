Popov: Za vlast u Srbiji kreiranje spoljnih neprijatelja ključni mehanizam opstanka na vlasti

Pravo u centar pre 44 minuta  |  Pravo u CENTAR
Popov: Za vlast u Srbiji kreiranje spoljnih neprijatelja ključni mehanizam opstanka na vlasti

„Crna Gora se posmatra kao potencijalni plen i ogledalo sopstvenog neuspeha.

Njen uspešan napredak ka Evropskoj uniji direktno ogoljava činjenicu da Srbija pod trenutnim režimom nazaduje i tavori u autokratiji, dok brži korak Podgorice ruši narativ Beograda da je evrointegracija regiona nemoguća zbog navodne nepravde Zapada“, rekao je Popov za podgoričku „Pobjedu“. Dodao je da zvanični Beograd Crnu Goru ne doživljava kao suverenu državu, već kao privremeno otuđenu teritoriju. „Konstantno se pokreću mehanizmi destabilizacije kroz meku moć,
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