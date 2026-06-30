Đoković u drugom kolu Vimbldona, sledeća prepreka - Cicipas

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
Đoković u drugom kolu Vimbldona, sledeća prepreka - Cicipas

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona u Londonu, pošto je pobedio 102. igrača sveta Vua Jibina iz Kine posle četiri seta, 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Osmi teniser sveta pobedio je posle tri sata i 12 minuta. On je u prvom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču. Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Vu napravio brejk za 7:5 i izjednačio je u meču. Takođe i u trećem setu igrači su bili sigurni na svoje servise, a sedmostruki šampion Vimbldona napravio je brejk u devetom gemu za 5:4 i posle gema na svoj servis
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