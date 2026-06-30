Jorgić: Ukoliko se ne produži licenca za NIS, sankcije su moguće već 2. jula

Produženje licence Naftnoj industriji Srbije je i dalje neizvesno, a ukoliko do njega ne dođe, već od 2. jula bi NIS mogao biti pod sankcijama. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Manje od 24 sata je ostalo do isteka američke licence za rad Naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko Ministarstvo finansija omogućilo mađarskom MOL da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog "Gaspromnjefta", piše RTS. Pre četiri dana, 26. juna, NIS je podneo novi zahtev OFAK za produženje roka i posle prvog jula. U obrazloženju je navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Brokerski stručnjak