Koliko i kome duguje Srbija: Izveštaj Vlade u Skupštini, Novi Sad i Vojvodina na drugom i trećem mestu

Radio 021 pre 12 minuta  |  Forbes Srbija (Nevena
Koliko i kome duguje Srbija: Izveštaj Vlade u Skupštini, Novi Sad i Vojvodina na drugom i trećem mestu

Javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio je 39,3 milijarde evra, ili 44,4 odsto BDP-a. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Od toga je udeo duga u domaćoj valuti iznosio 22,5 odsto dok je učešće duga u evrima bilo na nivou od 59,5 odsto, a duga u američkim dolarima 11,9 odsto, prenosi Forbes Srbija. Osnovni vid zaduživanja u prošloj godini bile su emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, i zaduživanje kod domaćih i stranih kreditora putem uzimanja dugoročnih kredita za investicione i programske projekte. Ove podatke Vlada Srbije dostavila je
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