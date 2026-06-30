Mali: Ekonomski paket pomoći koji je najavio Vučić biće na jesen ove godine

Radio 021 pre 7 sati  |  Beta
Mali: Ekonomski paket pomoći koji je najavio Vučić biće na jesen ove godine

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će građani Srbije najavljenu novčanu pomoć države, u ukupnom iznosu od 600 miliona evra, dobiti istovremeno, krajem septembra ili početkom oktobra. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Paket pomoći, koji je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vredan 600 miliona evra i obuhvata tri miliona ljudi. Smanjenje cena lekova kreće od 1. avgusta ove godine, rekao je Mali za RTS. Oko 1,6 miliona penzionera u Srbiji krajem septembra-početkom oktobra dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od 35.000 dinara za one sa minimalnim penzijama do 31.092 dinara, kao i 27.500 dinara za one koji imaju do iznosa presečne penzije od 56.848 dinara, i po 20.000
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