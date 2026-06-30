Mladić povređen na pruzi u Ovčar Banji

Radio 021 pre 1 sat  |  RTS
Mladić povređen na pruzi u Ovčar Banji

Dvadesetogodišnji mladić povređen je danas na pruzi u Ovčar Banji i prevezen je u Urgentno-prijemnu službu Opšte bolnice Čačak. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Nakon inicijalnog zbrinjavanja pacijent je primljen u Jedinicu intenzivnog lečenja, a zbog zadobijenih povreda uz medicinsku pratnju upućen je u tercijarnu zdravstvenu ustanovu Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, saopšteno je iz Opšte bolnice u Čačku. U 16.33 časova iz "Srbijavoza" su obavestili korisnike usluga da voz koji je pošao iz Kraljeva za Požegu u 15.10 časova stoji u stanici Čačak od 16.12 časova, jer je javljeno da se nepoznato lice
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