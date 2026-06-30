Iranska i američka delegacija u Dohi – hoće li biti sastanka

Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja Memoranduma o razumevanju. Dok SAD najavljuju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim moreuzom.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi, koji rade na sprovođenju Memoranduma o razumevanju, sastati danas u Dohi. Istakao je i da je Teheran zatražio taj sastanak. Bela kuća potvrdila je da će se u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kao i da će na njemu američku delegaciju predvoditi specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se paralelno voditi i tehnički razgovori. Zvanični Teheran to