Kuman: Sada će verovatno svi da me kritikuju, ali uradio bih sve isto
RTS pre 19 minuta
Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman rekao je da nema ništa da zameri igračima posle poraza od Maroka i eliminacije sa Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Fudbalska reprezentacija Holandije nije uspela da se plasira u osminu finala Mundijala, pošto je u šesnaestini finala, posle boljeg izvođenja penala, eliminisana od Maroka ukupnim rezultatom 4:3. "Ne možemo sebi ništa da zamerimo. To se vidi po tome koliko su momci slomljeni, imali su san. Naravno, sve je moglo da bude bolje. U određenim trenucima, video sam da se previše povlačimo, više nismo mogli da vršimo pritisak. Ali smo se i veoma dobro branili", izjavio je