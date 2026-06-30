Kuman: Sada će verovatno svi da me kritikuju, ali uradio bih sve isto

RTS pre 19 minuta
Kuman: Sada će verovatno svi da me kritikuju, ali uradio bih sve isto

Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman rekao je da nema ništa da zameri igračima posle poraza od Maroka i eliminacije sa Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Fudbalska reprezentacija Holandije nije uspela da se plasira u osminu finala Mundijala, pošto je u šesnaestini finala, posle boljeg izvođenja penala, eliminisana od Maroka ukupnim rezultatom 4:3. "Ne možemo sebi ništa da zamerimo. To se vidi po tome koliko su momci slomljeni, imali su san. Naravno, sve je moglo da bude bolje. U određenim trenucima, video sam da se previše povlačimo, više nismo mogli da vršimo pritisak. Ali smo se i veoma dobro branili", izjavio je
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