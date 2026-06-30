Odmorna Norveška protiv disciplinovane Obale Slonovače (19.00 RTS 2)

Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se u 19 časova u Arlingtonu, u saveznoj državi Teksas, u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Tok utakmice iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Ovo je inače i prvi zvanični međusobni duel dve selekcije, a pobednik će u osmini finala igrati protiv Brazila koji je u produžetku pogotkom Gabrijela Martinelija slomio disciplinovani Japan 2:1. Predstojeći meč ima istorijski značaj za oba tima. Obala Slonovače je prvi put u istoriji stigla do nokaut faze Mundijala, dok se Norveška vratila na Svetsko prvenstvo posle 28 godina i ponovila uspeh iz 1998. plasmanom među 16 najboljih reprezentacija. Obe selekcije