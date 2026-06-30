SAD i Iran ponovo pregovaraju u Dohi; prvi sastanak Komiteta za Ormuz oko budućnosti moreuza

RTS pre 1 sat
SAD i Iran ponovo pregovaraju u Dohi; prvi sastanak Komiteta za Ormuz oko budućnosti moreuza

SAD najavljuju novu rundu sastanaka sa Iranom u Dohi, dok Teheran tvrdi da će se u Kataru baviti isključivo primenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim moreuzom. Komitet za Ormuz – u organizaciji Islamske Republike i Omana – sastao se po prvi put, sa idejom o zajedničkom upravljanju tesnacem u budućnosti.

08:20 Ubijena dvojica pripadnika IRGC-a Dvojica pripadnika Iranske revolucionarne garde su ubijena, a dvojica ranjena u napadu koji je garda opisala kao "teroristički" napad u zapadnoj provinciji Kermanšah u ponedeljak uveče, javili su iranski državni mediji. Mediji navode da su napadači otvorili vatru ispred kuća pripadnika garde. Ističe se da nadležni organi sprovode istragu kako bi identifikovali odgovorne za napad. (IRNA) 06:51 Prvi sastanak Komiteta za Ormuz
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