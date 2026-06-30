Serena Vilijams poražena u povratku na londonsku travu

Američka teniserka Serena Vilijams nije uspela da pobedom obeleži povratak na Vimbldon, pošto je u prvom kolu poražena od Australijanke Maje Džoint sa 2:1, po setovima 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Meč na Centralnom terenu trajao je dva sata i 25 minuta i predstavljao je prvi Serenin singl duel na profesionalnom nivou posle četvorogodišnje pauze. Džoint je do prednosti stigla u prvom setu zahvaljujući brejku u osmom gemu, kada je povela sa 5:3, a potom sigurnim servisom privela set kraju. Australijanka je bolje počela i drugi set, ali je Vilijamsova više puta uspevala da se vrati posle izgubljenog servisa. U najvažnijim trenucima pokazala je šampionski