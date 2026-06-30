Vežba Žandarmerije u Lipovici, Vučić: Jedinica važna za odbranu, policajci na terenu da imaju veće plate od onih u kancelarijama

U Lipovici se održala pokazna vežba Žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je izjavio da je Žandarmerija specijalna jedinica veoma važna za odbranu cele zemlje i istakao da je važno da, kao takva, uvek ima visoku popunjenost. Pripadnici Žandarmerije su pred predsednikom Srbije, između ostalog, izveli vežbu zaustavljanja autobusa tako što su upali kroz prozore i preuzeli vozilo. Vučić je pohvalio pripadnike Žandarimerije zbog "sposobnosti koju su prikazali". "Za tri sekunde su to izveli. Neverovatno su brzi i sposobni. Žandarmerija