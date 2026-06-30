Jorgić: Važno da se što pre okončaju pregovori o promeni vlasničke strukture NIS-a

BEOGRAD - Brokerski stručnjak Branislav Jorgić rekao je da će se Srbija, ukoliko OFAK do sutra ne produži licencu za rad NIS-u vrlo brzo suočiti sa posledicama sankcija i naglasio da je važno da se što pre okončaju pregovori o promeni vlasničke strukture.

NIS je pre četiri dana, 26. juna, podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle prvog jula. U obrazloženju je navedeno da je produžetak dozvole za rad ključan za uredno snabdevanje tržišta Srbije. Jorgić je rekao je da će odluka zavisiti od procene američke administracije. Upozorio je da bi, ukoliko ne dođe do novog produženja, sankcije stupile na snagu već od 2. jula. Jorgić je rekao za RTS da će OFAK odluku doneti na osnovu argumenata koje su dostavili