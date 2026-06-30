NBS: Broj ugovorenih finansijskih usluga na daljinu nastavlja s rastom

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
NBS: Broj ugovorenih finansijskih usluga na daljinu nastavlja s rastom

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da podaci za prvo tromesečje 2026. potvrđuju da korisnici u sve većoj meri koriste prednosti digitalnog ugovaranja i da su u tom periodu zaključena 139.244 finansijska ugovora, što je za 4,1 put više nego pre pet godina.

Kako se navodi, ukupan broj ugovora u prvom tromesečju ove godine zaključenih na daljinu povećan je za 49,2 odsto u odnosu na isti period 2025. godine, kada je zaključeno 93.355 ugovora. NBS podseća da kada korisnik prvi put ugovara korišćenje finansijskih usluga koje pružaju bankarski i nebankarski pružaoci platnih usluga, sprovodi se postupak video-identifikacije korisnika i u prvom tromesečju 2026. ovim postupkom zaključen je 34.141 ugovor, što predstavlja rast
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