OFAC produžio operativnu licencu NIS-u do 31. jula

NOVI SAD - Američki OFAC produžio je operativnu licencu NIS-u za još 30 dana odnosno do 31. jula, izjavila je večeras ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Upravo smo obavešteni od strane OFAC-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana - do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi", objavila je Đedović Handanović na instagramu. Prethodna operativna licenca NIS-u važila je do 1. jula. View this post on Instagram Naftna industrija Srbije zatražila je 26. juna od OFAC-a novu posebnu licencu kako