Paragvaj šokirao Nemačku i posle penal drame prošao u osminu finala!

BOSTON - Fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija ikada na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala Mundijala posle penal drame u Bostonu, u kojoj su slavili 4:3 nad Nemačkom, nakon što su regularni deo meča i produžeci završeni rezultatom 1:1.

Živeli su Paragvajci za ovaj dan 120 godina, koliko i postoji fudbalski savez te zemlje, i dočekali su ga. Prva pobeda u istoriji u nokaut fazi Svetskog prvenstva, a protiv koga drugog nego Nemačke, nekadašnjeg šampiona sveta. Srce, duša, želja, upornost, timski pristup - sve su to imali igrači Paragvaja. Odigrali su utakmicu koja će se dugo prepričavati, ne toliko zbog taktičke savršenosti, koliko zbog načina na koji su igrači u crveno-belim dresovima izdržali sve