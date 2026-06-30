RHMZ: Posle vrelog dana stiže osveženje, vremenske nepogode sa grmljavinom u Banatu, Kolubarskom i Mačvanskom okrugu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
RHMZ: Posle vrelog dana stiže osveženje, vremenske nepogode sa grmljavinom u Banatu, Kolubarskom i Mačvanskom okrugu

NOVI SAD - Republički hidrometeoroloski zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature do 2. jula, a za danas je prognozirana maksimalna temperatura u intervalu od 36 do 40 stepeni. Osveženje stiže krajem dana.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje da se u narednih sat do dva na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga očekuju pljuskovi sa grmljavinom, jak vetar i kratkotrajan grad. RHMZ je upozorio da se grmljavinske nepogode očekuju i na području srednjeg Banata. Upozorenje na padavine od srede uveče i u četvrtak RHMZ je objavio upozorenje na padavine od srede uveče i u četvrtak. U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i nestabilno sa
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