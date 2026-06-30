Srušila se zgrada u Atini, traje potraga za zarobljenima u ruševinama

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srušila se zgrada u Atini, traje potraga za zarobljenima u ruševinama

ATINA - U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja osoba, koje su možda zarobljene ispod ruševina, nakon što se danas srušila četvorospratna stambena zgrada u atinskom naselju Petralona, tokom izvođenja radova na susednom objektu.

Prema podacima vatrogasne službe, u jednom trenutku se tragalo za četiri osobe - tri muškarca i jednom ženom, ali su oni kasnije locirani nakon telefonskog kontakta, prenosi Katimerini. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretragu terena zbog mogućnosti da ispod ruševina i dalje ima zatrpanih. Na terenu se nalazi oko 30 vatrogasaca sa osam vozila, specijalno spasilačko vozilo i dva psa tragača jedinice 1. EMAK, kao i pripadnici policije, Hitne pomoći i službi
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