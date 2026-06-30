UKRAJINSKA KRIZA: Isključenja struje širom Ukrajine; Erdogan: Turska radi na obnovi mirovnih pregovora

RTV pre 28 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Isključenja struje širom Ukrajine; Erdogan: Turska radi na obnovi mirovnih pregovora

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.628. dan. Rasporedi isključenja na svakih sat primenjivaće se danas za sve kategorije potrošača u svim regionima Ukrajine. Turska nastavlja da ulaže napore da postigne trajni mir u ratu između Rusije i Ukrajine, izjavio je predsednik Redžep Tajip Erdogan.

U ruskom raketnom napadu na grad Dnjepar u Ukrajini poginulo je šest, a povređeno 29 osoba. Ruske trupe su dva puta napale civilni autobus u Zaporožju, a ciljale su i zgradu OVA. Sedam ljudi je povređeno, potvrdile su lokalne vlasti. Pogodile su i postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti. Odbrambene snage navode da Rusi nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti i da se kreću ka selu Kozača Lopanj. Generalštab ukrajinske
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