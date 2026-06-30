Vremeplov: Umro je srpski pisac i diplomata Milan Rakić

NOVI SAD - Na današnji dan 1938 - Umro je srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić, reformator stiha i veliki znalac jezika, član Srpske kraljevske akademije, predsednik Srpskog PEN kluba. Posle završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. bio je u diplomatskoj službi. Pojavio se 1903. zbirkom "Pesme" kao potpuno izgrađen pisac, misaon i osećajan, pesnik unutrašnjih nemira i sukoba. Objavio je 1912. zbirku "Nove pesme" i 1936. "Pesme". Pedesetak pesama,

Danas je utorak, 30. jun, 181. dan 2026. Do kraja godine ima 184 dana. 1470 - Rođen je francuski kralj Šarl VIII, koji je vladao od 1483. do smrti 1498. a pod pritiskom plemstva započeo je 1494. ratove za osvajanje Italije, okončane šest decenija docnije. Uspeo je da privremeno osvoji Napuljsku kraljevinu, a pohodi na Italiju imali su krupne kulturne posledice u Francuskoj. 1520 - U Tenočtitlanu, gde je kasnije izgrađen Siudad Meksiko, u španskom zarobljeništvu