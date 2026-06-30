Vučić sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas, sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom bin Saifom Al Nejadijem, saopštila je za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Sultan Al Nejadi je jedan od prva dva arapska astronauta ili najmonauta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zajedno sa Hazom Al Mansurijem. Al Nejadi je ispisao istoriju marta 2023. godine kada je postao prvi Arapin koji je služio na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), tokom šestomesečne misije kao deo Ekspedicije 69 i prvi arapski astronaut koji je izveo svemirsku