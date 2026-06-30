Đurđević Stamenkovski: „Paket mera vredan 583,7 miliona evra poboljšaće životni standard građana“

Serbian News Media pre 1 sat
Đurđević Stamenkovski: „Paket mera vredan 583,7 miliona evra poboljšaće životni standard građana“

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je danas da će paket mera podrške građanima, ukupne vrednosti 583,7 miliona evra, poboljšati životni standard najosetljivijih kategorija stanovništva.

Đurđević Stamenkovski je tokom posete Ljuboviji izjavila da su socijalna zaštita i socijalna sigurnost temelj državne politike te najavila da će borci ostvariti pravo na jednokratnu pomoć od 10.000 dinara, dok će korisnici boračkog dodatka dobiti 25.000 dinara jednokratne podrške. Penzioneri će, u zavisnosti od visine penzije, dobiti jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 do 35.000 dinara, a biće podeljeno i 30.000 vaučera za odmor i rehabilitaciju, preneo je njen
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