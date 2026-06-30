Gujaničić: Izvesnije je da će OFAK ponovo odložiti primenu sankcija NIS-u

On je za Betu rekao da je „101 put“ odlagana odluka o primeni sankcija, pa da ne bi bilo čudno da se odloži i „102. put“. „Čini se da se čeka kraj rata u Ukrajini, pa da geopolitička ‘bujica’ donese neko rešenje iz političkog dogovora Rusa i Amerikanaca“, rekao je Gujaničić.

Istakao je da na takvo rešenje upućuje i poslednja u nizu odluka o odlaganju primene sankcija prema ruskoj firmi Lukoil kojoj je dat novi rok za prodaju imovine do 25. jula. Dodao je da je vlast u Srbiji, „koja je marginalni pregovarač“ jedino mogla da donese neku zakonsku regulativu šta će uraditi ako se primene sankcije i zabrani snabdevanje i prerada sirove nafte. Istakao je da je, sudeći i po načinu poslovanja u NIS-u, Gasprom i Gaspromnjeft, kao većinski