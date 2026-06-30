Poreska uprava: Frilenserima stižu reženja o poreskim obavezama za 2021.

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da je utvrdila poresku obavezu frilenserima, koji su od 1. januara do 31. decembra 2021. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, a rešenja će u narednim danima poreskim obveznicima biti dostavljena poštom. Obveznici su dužni da prvu ratu utvrđene obaveze uplate najkasnije do 17. avgusta 2026. godine,