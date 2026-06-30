Cicipas o velikom padu u karijeri: Potpuno sam se izgubio

Pre pet godina Stefanos Cicipas je bio na domaku osvajanja Rolan Garosa.

Vodio je sa 2:0 u setovima u finalu protiv Novaka Đokovića, ali mu je trijumf izmakao. Dve godine kasnije, Novak je nešto lakše, ali i dalje teško, pobedio Grka u finalu Australijan opena. Igrali su još tri finala na raznim dobrim turnirima, a sada će na Vimbldonu ukrstiti rekete već u drugom kolu. Ništa bolje od ovoga ne govori koliko je Cicipas potonuo poslednjih godina. Bio je treći na svetu, a sada je tek 87. – Mislim da sam se u jednom trenutku izgubio. Stalno