Džoint prejaka za Serenu, Vavrinkin kraj na Vimbldonu

Sport klub pre 3 minuta  |  Autor: Sport Klub
Džoint prejaka za Serenu, Vavrinkin kraj na Vimbldonu

Završen je drugi dan na terenima Vimbldona, a sva dešavanja ste mogli da pratite u našem lajv blogu.

U centru pažnje je povratak Serene Vilijams i njen meč protiv Australijanke Maje Džoint. Čuvena Amerikanka sa 44 godine je pružila veliki otpor, ali je na kraju poražena od Australijanke 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Dušan Lajović je završio učešće posle poraza od Tejlora Frica u tri seta – 6:3, 6:4, 6:3. Lajović je u glavni žreb „upao“ kao laki luzer kada se povukao Džek Drejper. Što se ostalih mečeva u konkurenciji muškaraca tiče Damir Džumhur je izgubio od Britanca
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Srbija ostala samo na Đokoviću i Krunić, ređaju se senzacije na Vimbldonu, Zverev preživeo dramu, Serena ispala za kraj dana…

Srbija ostala samo na Đokoviću i Krunić, ređaju se senzacije na Vimbldonu, Zverev preživeo dramu, Serena ispala za kraj dana

Nova pre 38 minuta
Serena Vilijams ispala u prvom kolu Vimbldona: Maja izbacila najveću ikada, mlađa je od nje 25 godina

Serena Vilijams ispala u prvom kolu Vimbldona: Maja izbacila najveću ikada, mlađa je od nje 25 godina

Mondo pre 38 minuta
Serena Vilijams izgubila u prvom kolu Vimbldona u singlu

Serena Vilijams izgubila u prvom kolu Vimbldona u singlu

Radio sto plus pre 14 minuta
Veliki povratak Serene Vilijams! Ponovo na Vimbldonu, ali Maja je bila jača od nje!

Veliki povratak Serene Vilijams! Ponovo na Vimbldonu, ali Maja je bila jača od nje!

Kurir pre 14 minuta
Rezultati, drugi dan Vimbldona - muškarci: "Demon" bez greške, Dimtrov siguran

Rezultati, drugi dan Vimbldona - muškarci: "Demon" bez greške, Dimtrov siguran

Nova pre 3 minuta
Serena je uspela da napravi šou, ali ne i da pobedi

Serena je uspela da napravi šou, ali ne i da pobedi

B92 pre 38 minuta
Vavrinka skoro kao nekada - Beretini mu, ipak, spakovao kofere

Vavrinka skoro kao nekada - Beretini mu, ipak, spakovao kofere

B92 pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Rolan GarosŽrebVimbldonSerena VilijamsDušan Lajović

Sport, najnovije vesti »

Erling Haland: Ludo je igrati protiv Brazila u osmini finala Svetskog prvenstva

Erling Haland: Ludo je igrati protiv Brazila u osmini finala Svetskog prvenstva

Danas pre 9 minuta
Lebron Džejms napustio Lejkerse, planira da igra 24. sezonu u drugom klubu

Lebron Džejms napustio Lejkerse, planira da igra 24. sezonu u drugom klubu

Danas pre 1 sat
Najveće iznenađenje u ženskoj konkurenciji: Kraj za dvostruku polufinalistkinju Vimbldona u prvoj rundi

Najveće iznenađenje u ženskoj konkurenciji: Kraj za dvostruku polufinalistkinju Vimbldona u prvoj rundi

Danas pre 2 sata
Erling Haland odveo Norvešku u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Erling Haland odveo Norvešku u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu

Danas pre 2 sata
Senzacija na Vimbldonu: Četvrti nosilac ispao već u 1. kolu

Senzacija na Vimbldonu: Četvrti nosilac ispao već u 1. kolu

Danas pre 3 sata