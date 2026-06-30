Džoint prejaka za Serenu, Vavrinkin kraj na Vimbldonu

Završen je drugi dan na terenima Vimbldona, a sva dešavanja ste mogli da pratite u našem lajv blogu.

U centru pažnje je povratak Serene Vilijams i njen meč protiv Australijanke Maje Džoint. Čuvena Amerikanka sa 44 godine je pružila veliki otpor, ali je na kraju poražena od Australijanke 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Dušan Lajović je završio učešće posle poraza od Tejlora Frica u tri seta – 6:3, 6:4, 6:3. Lajović je u glavni žreb „upao“ kao laki luzer kada se povukao Džek Drejper. Što se ostalih mečeva u konkurenciji muškaraca tiče Damir Džumhur je izgubio od Britanca