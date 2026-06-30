Džumhur za SK: Svašta bih rekao, ali dobiću kaznu…

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Stefan Davidović
Džumhur za SK: Svašta bih rekao, ali dobiću kaznu…

Dobro je počeo Damir Džumhur duel prvog kola Vimbldonsa sa domaćim teniserom Arturom Ferijem, dobio prvi set, ali potom doživeo veliki pad u igri i na kraju eliminisan sa 3:1.

Bilo je po setovima 2:6, 6:2, 6:2, 6:1 za Ferija. Evo kako je Džumhur objasnio svoj pad u duelu: „Posle tog izgubljenog gema, kada sam imao prednost od seta i brejka, jednostavno se energija na terenu okrenula. On je podigao svoj nivo, moj je pao. Od tih bitnih poeba, mislim da sam do kraja meča dobio samo jedan ili dva.“ Jedna od prekretnica bio je i nekorektan potez Ferija, kada je nastavio da igra, iako je Džumhur tražio „nec“. Uzalud se bunio teniser iz BIH.
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