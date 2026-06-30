KRIK: Kokeza angažovao kriminalce da prete i povrede Vidića

Bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza tema je novog istraživanja KRIK koji je došao do poruka sa aplikacije "skaj" iz 2020. godine.

Poruke ukazuju na to da je Slaviša Kokeza angažovao kriminalce da zaprete i fizički napadnu Nemanju Vidića. Poruke koje prenosi KRIK ukazuju na to da je prvi čovek FSS bio je u sukobu sa bratom predsednika republike Andrejem Vučićem jer, kako tvrdi, nije želeo da bude „njegov potrčko“, ali i to da se upravo predsednik republike Aleksandar Vučić sastajao sa navijačima Crvene zvezde. Navodi se i da je na jednom od sastanaka predstavniku Delija Stevanu Sojiću pokazao