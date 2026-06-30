KRIK: Kokeza angažovao kriminalce da prete i povrede Vidića

Sport klub pre 20 minuta  |  Autor: Maja Todić
KRIK: Kokeza angažovao kriminalce da prete i povrede Vidića

Bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza tema je novog istraživanja KRIK koji je došao do poruka sa aplikacije "skaj" iz 2020. godine.

Poruke ukazuju na to da je Slaviša Kokeza angažovao kriminalce da zaprete i fizički napadnu Nemanju Vidića. Poruke koje prenosi KRIK ukazuju na to da je prvi čovek FSS bio je u sukobu sa bratom predsednika republike Andrejem Vučićem jer, kako tvrdi, nije želeo da bude „njegov potrčko“, ali i to da se upravo predsednik republike Aleksandar Vučić sastajao sa navijačima Crvene zvezde. Navodi se i da je na jednom od sastanaka predstavniku Delija Stevanu Sojiću pokazao
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Poruke sa Skaja pokazale: Kako je Kokeza angažovao kriminalce da napadnu Vidića, s kim se Vučić sastajao

Poruke sa Skaja pokazale: Kako je Kokeza angažovao kriminalce da napadnu Vidića, s kim se Vučić sastajao

Radio 021 pre 2 sata
KRIK: Kokeza angažovao kriminalce da zastraše Nemanju Vidića

KRIK: Kokeza angažovao kriminalce da zastraše Nemanju Vidića

Vreme pre 1 sat
Krik: Kokeza hteo da ućutka Nemanju Vidića i tražio od kriminalaca da ga napadnu

Krik: Kokeza hteo da ućutka Nemanju Vidića i tražio od kriminalaca da ga napadnu

Nedeljnik pre 2 sata
KRIK otkrio da je Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"…

KRIK otkrio da je Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"

Glas Zaječara pre 1 sat
Naprednjaci angažovali kriminalce za Vidića: „Ako ne odustane od saveza, ide na groblje”

Naprednjaci angažovali kriminalce za Vidića: „Ako ne odustane od saveza, ide na groblje”

Ozon press pre 1 sat
KRIK otkrio da je Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"…

KRIK otkrio da je Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"

N1 Info pre 2 sata
Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"

Kokeza na „skaju” angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: "Ako ne odustane od saveza, ide na groblje"

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNemanja VidićFudbalCrvena ZvezdaDelijeFudbalski savezFSSFudbalski savez SrbijeKRIKSlaviša Kokeza

Društvo, najnovije vesti »

Protest povodom 25 godina od Krvavog prajda u Beogradu

Protest povodom 25 godina od Krvavog prajda u Beogradu

Mašina pre 19 minuta
MUP: U Loznici od 12.30 do 14h uništavanje eksplozivne naprave zaostale iz rata

MUP: U Loznici od 12.30 do 14h uništavanje eksplozivne naprave zaostale iz rata

Insajder pre 14 minuta
RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

RHMZ poslao nekoliko upozorenja: Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom, poseban "alarm" za Beograd

Euronews pre 14 minuta
Sagovornici Danasa o zabrani novinarima da prisustvuju vojnim vežbama: VBA određuje ko je podoban

Sagovornici Danasa o zabrani novinarima da prisustvuju vojnim vežbama: VBA određuje ko je podoban

Danas pre 5 minuta
Konkurs ministarstva: Zujinim medijima 11,3 miliona, Vranjskoj plus 7,4

Konkurs ministarstva: Zujinim medijima 11,3 miliona, Vranjskoj plus 7,4

Vranje news pre 19 minuta