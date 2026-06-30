UŽIVO: Pratimo derbi! Marokanci propustili dve sjajne prilike

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Branko Spasojević
UŽIVO: Pratimo derbi! Marokanci propustili dve sjajne prilike

Čekamo četvrtog učesnika osmine finala Mondijala 2026. i odgovor na pitanje: Maroko ili Holandija.

Jedan od derbija prve runde nokaut faze počinje u 3,00 po srednjeevropskom vremenu. Pratićemo i ovaj meč, kao i sve, u blogu uživo. Budite uz Sport klub. Među 16 najboljih, plasman su već obezbedili Kanada, Brazil i velika senzacija Paragvaj. Bonus video 03:22 Sjajni Verbrugen 21. minut Sjajno brani Verbrugen, sad je zaustavio loptu upućenu od Mazrauija. Korner za Maroko. 03:20 Velika šansa za Maroko 20. minut Velika šansa za Maroko. Posle kornera Hakimija, glavom
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