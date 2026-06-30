Večeras na Mundijalu: Mbape i Holand na prvom velikom ispitu

Igrali su jedni protiv drugih u grupi, sada će u istom danu započeti učešće u eliminacionoj fazi.

Dve evropske selekcije gledaćemo u utorak na Svetskom prvenstvu. Obala Slonovače – Norveška (Utorak, 19:00) Afrička selekcija je na svoj prethodna tri učešća na Mundijalima ostvarila tri pobede, a ako prođu Norvežane, izjednačiće taj skor na jednom turniru. Prethodno su u grupi bili bolji od Kurasaa i Ekvadora, i završili na drugom mestu iza Nemačke. Norvežani su takođe upisali dve pobede u grupi, da bi u duelu sa Francuskom u poslednjem kolu izašli na teren sa