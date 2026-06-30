Nikad viđeni poraz Nemačke – selektor Paragvaja slavi: „Želeo sam 26 ratnika koji postaju legende“

Dok Paragvaj slavi istorijski uspeh, reprezentacija Nemačke suočava se sa istorijskim neuspehom.

Fudbalska reprezentacija Nemačke nikada nije izgubila utakmicu u penal-seriji na Svetskom prvenstvu, nikada do susreta sa selekcijom Paragvaja u šesnaestini finala ovogodišnjeg Mundijala. Posle regularnog dela igre i produžetka rezultat je bio 1:1 i meč je otišao u penal seriju, a tamo se presudan momenat dogodio u šestoj seriji kada je Jonatan Tah šutirao preko gola, posle čega je Antonio Kanale pogodio za pobedu. U četiri prethodna navrata reprezentacija Nemačke